Блохін та Бєланов проведуть жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Ігор Бєланов будуть проводити жеребкування півфіналу Кубка України.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила, що колишні нападники Динамо Олег Блохін та Ігор Бєланов проведуть жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

"Ви належите не собі, ви належите народу". Трагічна поразка "української" збірної СРСР у фіналі Євро-1988, або Чи плакав Лобановський у роздягальні

Церемонія відбудеться 8 квітня в Будинку футболу. Початок о 14:00.

Нагадаємо, Блохін та Бєланов є володарями "Золотого м'яча-1975" та 1976 відповідно, також разом вигравали Кубок володарів кубків у сезоні 1985/86.