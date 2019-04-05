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Блохін та Бєланов проведуть жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

08:00 713 Читать на русском
Блохін та Бєланов проведуть жеребкування 1/2 фіналу Кубка України
Ігор Бєланов / соцмережі

Володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Ігор Бєланов будуть проводити жеребкування півфіналу Кубка України.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила, що колишні нападники Динамо Олег Блохін та Ігор Бєланов проведуть жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

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Церемонія відбудеться 8 квітня в Будинку футболу. Початок о 14:00.

Нагадаємо, Блохін та Бєланов є володарями "Золотого м'яча-1975" та 1976 відповідно, також разом вигравали Кубок володарів кубків у сезоні 1985/86.

Теги
Динамо Динамо Кубок України Олег Блохін Ігор Бєланов
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