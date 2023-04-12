"С уважением относился к Олегу Владимировичу. Это икона и история украинского футбола, обладатель "Золотого мяча". Все его заслуги вызывают большое уважение.

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Сейчас в различных интервью можно услышать, как люди жалуются на его характер, однако лично у меня сложились самые теплые отношения с ним. Я благодарен ему за то время, что мы провели вместе.

В чем причина его провала с Динамо? Тогда была высокая конкуренция в украинском футболе. Шахтер, Днепр, Металлист и Черноморец также имели в своих составах сильных легионеров и одновременно боролись за медали, чемпионство и Кубок. Я не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне.

А насчет слухов, что Блохин под конец своей каденции в Динамо опустил руки, а тренером команды фактически был Сергей Ребров... Я не могу такого сказать. Блохин был главным тренером и оставался им до своего последнего дня в клубе. Ребров и Рауль Рианчо были ассистентами", – сказал Рудько в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Блохин тренировал Динамо с сентября 2012-го по апрель 2014 года. Под его руководством киевляне не смогли выиграть ни одного трофея и впервые в своей истории не смогли занять хотя бы второе место в УПЛ, удовлетворившись третьей строчкой. В следующем сезоне Динамо вообще финишировало 4-м, но Блохин не доработал тот чемпионат, поскольку в апреле 2014-го был уволен сразу после поражения от Шахтера (0:2).

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