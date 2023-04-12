"Із повагою ставився до Олега Володимировича. Це ікона та історія українського футболу, володар "Золотого м'яча". Усі його заслуги викликають велику повагу.

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Зараз у різних інтерв'ю можна почути, як люди скаржаться на його характер, проте особисто у мене склалися найтепліші відносини із ним. Я вдячний йому за той час, що ми провели разом.

У чому причина його провалу з Динамо? Тоді була висока конкуренція в українському футболі. Шахтар, Дніпро, Металіст та Чорноморець також мали у своїх складах сильних легіонерів та одночасно боролися за медалі, чемпіонство та Кубок. Я не став би звинувачувати одного Блохіна у тому невдалому сезоні.

А щодо чуток, що Блохін під кінець своєї каденції в Динамо опустив руки, а тренером команди фактично був Сергій Ребров... Я не можу такого сказати. Блохін був головним тренером і залишався ним до свого останнього дня у клубі. Ребров і Рауль Ріанчо були асистентами", – сказав Рудько в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Блохін тренував Динамо з вересня 2012-го по квітень 2014 року. Під його керівництвом кияни не змогли виграти жодного трофею і вперше у своїй історії не змогли посісти бодай друге місце в УПЛ, задовольнившись третьою сходинкою. У наступному сезоні Динамо взагалі фінішувало 4-м, але Блохін не допрацював той чемпіонат, позаяк у квітні 2014-го був звільнений відразу після поразки від Шахтаря (0:2).

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