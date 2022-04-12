Блогер устроил тур по стадионам Фарерских островов – фото, от которых перехватывает дыхание
11:19 - Читати українською
Немного снежной красоты с Фарерских островов. Блогер посетил много арен за два дня и поделился собственными снимками.
Свангаскард (арена Б38 Тофтир, вместительность – 6 тысяч)
Гундадалур (арена Б36 и ХБ Торсхавн, вместительность – 5 тысяч)
Вёллурин и Холманум (арена ЕБ/Стреймур, вместительность – полторы тысячи)
Серпугерди (арена Викингура, вместительность – 1,6 тысячи)
Вид Дьюрумирар (арена Класвика, вместительность – 2,6 тысячи)
А Дунгасанди (арена Вестура, вместительность – 2 тысячи)
Торсвёллур (главная арена Фарер, вместительность – 6 тысяч)
Источник: Andy’s Football Tips
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