Блогер влаштував тур стадіонами Фарерських островів – фото, від яких перехоплює подих
11:19 - Читать на русском
Трішки сніжної краси з Фарерських островів. Блогер відвідав багато арен за два дні та поділився власними знимками.
Свангаскард (арена Б38 Тофтір, місткість – 6 тисяч)
Гундадалур (арена Б36 та ХБ Торсхавн, місткість – 5 тисяч)
Вьоллурін і Холманум (арена ЕБ/Стреймур, місткість – півтори тисячі)
Серпугерді (арена Вікінгура, місткість – 1,6 тисячі)
Від Дьюрумирар (арена Класвіка, місткість – 2,6 тисячі)
А Дунгасанді (арена Вестура, місткість – 2 тисячі)
Торсвьоллур (головна арена Фарер, місткість – 6 тисяч)
Джерело: Andy’s Football Tips
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