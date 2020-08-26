Блинд едва не умер во время спарринга Аякса – жуткие кадры

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать защитника амстердамского Аякса и сборной Нидерландов Дейли Блинда. В ходе контрольного матча против берлинской Герты он с криком рухнул на газон.

Имплантированный кардиовертер-дефибриллятор защитника отказал на 79-й минуте поединка. Фотографии инцидента опубликовал Football Fans Stuff.

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Очевидцы рассказали, что в один из моментов Блинд с криком упал на поле и начал показывать на грудную клетку. Медперсонал Аякса успел вовремя предоставить центрбеку помощь и устройство для контроля и регулирования сердечного ритма заработало исправно. Наставник амстердамцев Эрик Тен Хаг заверил, что здоровью ветерана ничего не угрожает.

В декабре у Дейли Блинда обнаружили проблемы с сердечной мышцей и он пропустил два месяца, но вернулся на поле после операции. Защитник выступает за сборную Нидерландов, которая сыграет против национальной команды Украины на групповом этапе Евро-2020.

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