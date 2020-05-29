"Я проехал на велосипеде 96 километров": Куман вспомнил пережитый сердечный приступ

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что ему очень повезло, ведь он получил своевременную медицинскую помощь.

Напомним, известный тренер был госпитализирован в начале мая из-за проблем с сердцем. Через несколько дней Куман был выписан и продолжил реабилитацию дома.

"В тот день я проехал с другом 96 километров на велосипеде. По возвращении домой мне стало плохо – болело в груди, я весь побелел и очень вспотел. К счастью, рядом была жена, которая вызвала врачей.

У меня был сердечный приступ – центральная коронарная артерия была заблокирована. Спасибо врачам, которые оказали квалифицированную помощь. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне повезло. Мой отец умер от остановки сердца, когда ему было 75. Это наша семейная проблема", – цитирует Кумана Marca со ссылкой на RTL Beau.

Заметим, Куман возглавил сборную Нидерландов в 2018 году. Под руководством 57-летнего тренера "оранжевые" вышли на Евро-2020, а в первом туре соревнований будут принимать сборную Украины в Амстердаме.

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