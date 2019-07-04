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Блавацький: На першому зборі Львів переглянув низку футболістів, які можуть поповнити склад команди

4 липня 15:41 567 Читать на русском
Блавацький: На першому зборі Львів переглянув низку футболістів, які можуть поповнити склад команди
Богдан Блавацький / фото: ФК Львів

Головний тренер ФК Львів Богдан Блавацький підбив підсумки першого тренувального збору команди у підготовці до сезону 2019/2020.

"Перший збір завершився, він виявився достатньо інформативним. Намагалися відновити фізичний та функціональний стан гравців до того рівня, який вони мали під час змагального періоду. Також переглянули низку футболістів, які можуть поповнити склад команди.

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Хотілося б, щоб до старту другого збору хлопці підійшли здоровими. І Мартан, і Пернамбуко, які не дограли матч з Агробізнесом, і інші гравці, що мають мікротравми. Те ж саме стосується Сабіно. Його сильно бракує у середині поля. Як тільки відновиться від травми – повернеться до тренувань та ігор.

Другий збір буде інтенсивнішим, адже ми маємо підійти до початку чемпіонату у всеозброєнні. Хочеться, аби усі гравці були у строю. Думаю, ігри з Оболонню-Бровар та Волинню будуть ще цікавішими, аніж остання з Агробізнесом", – цитує Блавацького прес-служба Львова.

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Львів Львів Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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