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Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино

12:28 44 Читати українською
Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
Йозеф Блаттер / фото: ФИФА

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер требует проведения антикоррупционного расследования в отношении нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Джанни Инфантино в регулярных встречах с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером с целью налаживания личных отношений. Инфантино якобы хотел узнать подробности о ходе расследования дела о коррупции в ФИФА, сообщает Yahoo Sports.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Именно после коррупционного скандала в ФИФА Блаттер покинул свой пост в 2016 году, а его место занял Инфантино.

"Комитет по этике должен что-то сделать и открыть расследование против Инфантино. Где прозрачность, которую он проповедовал во время своего избрания? Он должен сам обратиться в комитет, чтобы показать, что ни в чем не виноват", – цитирует Блаттера Yahoo Sports.

Теги
Мир ФИФА Йозеф Блаттер Джанни Инфантино Коррупционный скандал в ФИФА
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