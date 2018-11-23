Блаттер вимагає провести розслідування щодо Інфантіно

Колишній очільник ФІФА Йозеф Блаттер вимагає проведення антикорупційного розслідування щодо нинішнього керівника організації Джанні Інфантіно.

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер звинуватив Інфантіно в регулярних зустрічах з генеральним прокурором Швейцарії Майклом Лаубером з метою налагодження особистих відносин. Інфантіно начебто хотів дізнатися подробиці про хід розслідування справи про корупцію у ФІФА, повідомляє Yahoo Sports.

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Саме після корупційного скандалу в ФІФА Блаттер покинув свою посаду в 2016 році, а його місце посів Інфантіно.

"Комітет з етики повинен щось зробити і відкрити розслідування проти Інфантіно. Де прозорість, яку він проповідував під час свого обрання? Він повинен сам звернутися в комітет, щоб показати, що ні в чому не винен", – цитує Блаттера Yahoo Sports.

