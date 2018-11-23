toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Блаттер вимагає провести розслідування щодо Інфантіно

12:26 16 Читать на русском
Блаттер вимагає провести розслідування щодо Інфантіно
Йозеф Блаттер / фото: ФІФА

Колишній очільник ФІФА Йозеф Блаттер вимагає проведення антикорупційного розслідування щодо нинішнього керівника організації Джанні Інфантіно.

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер звинуватив Інфантіно в регулярних зустрічах з генеральним прокурором Швейцарії Майклом Лаубером з метою налагодження особистих відносин. Інфантіно начебто хотів дізнатися подробиці про хід розслідування справи про корупцію у ФІФА, повідомляє Yahoo Sports.

Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ

Саме після корупційного скандалу в ФІФА Блаттер покинув свою посаду в 2016 році, а його місце посів Інфантіно.

"Комітет з етики повинен щось зробити і відкрити розслідування проти Інфантіно. Де прозорість, яку він проповідував під час свого обрання? Він повинен сам звернутися в комітет, щоб показати, що ні в чому не винен", – цитує Блаттера Yahoo Sports.

Теги
Світ ФІФА Йозеф Блаттер Джанні Інфантіно Корупційний скандал у ФІФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Канте підписав новий контракт з Челсі
    Англія — 10:40294 Канте підписав новий контракт з Челсі
6
год
:
20
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук