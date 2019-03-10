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Бланко Лещук заявил, что уже полтора года пытается получить украинский паспорт

10:58 83 Читати українською
Бланко Лещук заявил, что уже полтора года пытается получить украинский паспорт
Густаво Бланко Лещук / фото из соцсетей

Нападающий Малаги Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат Шахтеру, сообщил, что находится в процессе получения украинского гражданства.

"Недавно украинские журналисты приезжали к Евгению Селезневу и пообщались со мной, спросив, хочу ли я играть за сборную Украины. Однако я не решаю эти вопросы, они в компетенции главного тренера Андрея Шевченко.

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Уже полтора года я нахожусь в процессе получения паспорта гражданина Украины. Не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимается мой адвокат. Знаю, что играть в Украине мне было бы куда проще, если бы я был гражданином этой страны", – цитирует Бланко Лещука eldesmarque.com.

Стоит отметить, что Бланко Лещук имеет украинские корни. Его прадед Филимон, родился в Украине, но в 1939 году эмигрировал в Аргентину.

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В нынешнем сезоне Бланко Лещук провел 27 матчей за Малагу, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Натурализация легионеров для сборной Украины
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