Бланко Лещук заявив, що вже півтора року намагається отримати український паспорт

Нападник Малаги Густаво Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю, повідомив, що перебуває в процесі отримання українського громадянства.

"Нещодавно українські журналісти приїжджали до Євгена Селезньова і поспілкувалися зі мною, запитавши, чи хочу я грати за збірну України. Однак я не вирішую ці питання, вони в компетенції головного тренера Андрія Шевченка.

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Уже півтора року я перебуваю в процесі отримання паспорта громадянина України. Не знаю, коли це питання буде вирішене. Цим займається мій адвокат. Знаю, що грати в Україні мені було б куди простіше, якби я був громадянином цієї країни", – цитує Бланко Лещука eldesmarque.com.

Варто зазначити, що Бланко Лещук має українське коріння. Його прадід Филимон, народився в Україні, але в 1939 році емігрував до Аргентини.

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В нинішньому сезоні Бланко Лещук провів 27 матчів за Малагу, в яких забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.