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Бланко Лещук восстановился от травмы – дебют Селезнева в основе Малаги под угрозой

25 января 18:45 98 Читати українською
Бланко Лещук восстановился от травмы – дебют Селезнева в основе Малаги под угрозой
Густаво Бланко Лещук (справа) / Соцсети

Форвард Малаги Густаво Бланко Лещук готов сыграть в ближайшем туре.

Напомним, в матче прошлого тура, арендованный Малагой у Шахтера нападающий получил травму плеча и покинул поле. Сообщалось, что Бланко Лещук пропустит несколько недель, однако травма оказалась не серьезной.

Бланко Лещук получил травму – Селезнев может в субботу дебютировать в основе Малаги

Аргентинец уже тренируется в общей группе и вместе с командой отправился на матч 23-го тура Сегунды против Тенерифе. Поединок состоится завтра, 26 января.

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Правда, решение о том, кто выйдет в нападении Малаги на этот матч тренерский штаб "анчоусов" будет принимать перед поединком. Заметим, что конкурентом Бланко Лещука является украинский форвард Евгений Селезнев.

Теги
Испания Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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