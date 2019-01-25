Бланко Лещук восстановился от травмы – дебют Селезнева в основе Малаги под угрозой

Форвард Малаги Густаво Бланко Лещук готов сыграть в ближайшем туре.

Напомним, в матче прошлого тура, арендованный Малагой у Шахтера нападающий получил травму плеча и покинул поле. Сообщалось, что Бланко Лещук пропустит несколько недель, однако травма оказалась не серьезной.

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Аргентинец уже тренируется в общей группе и вместе с командой отправился на матч 23-го тура Сегунды против Тенерифе. Поединок состоится завтра, 26 января.

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Правда, решение о том, кто выйдет в нападении Малаги на этот матч тренерский штаб "анчоусов" будет принимать перед поединком. Заметим, что конкурентом Бланко Лещука является украинский форвард Евгений Селезнев.