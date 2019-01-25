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Бланко Лещук відновився від травми – дебют Селезньова в основі Малаги під загрозою

18:45 95 Читать на русском
Бланко Лещук відновився від травми – дебют Селезньова в основі Малаги під загрозою
Густаво Бланко Лещук (праворуч) / Соцмережі

Форвард Малаги Густаво Бланко Лещук готовий зіграти у найближчому турі.

Нагадаємо, у матчі минулого туру, орендований Малагою у Шахтаря нападник отримав травму плеча та покинув поле. Повідомлялось, що Бланко Лещук пропустить кілька тижнів, проте травма виявилась не серйозною.

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Аргентинець вже тренується у загальній групі та разом з командою вирушив на матч 23-го туру Сегунди проти Тенеріфе. Поєдинок відбудеться завтра, 26 січня.

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Щоправда, рішення про те, хто вийде у нападі Малаги на цей матч тренерський штаб "анчоусів" прийматиме перед поєдинком. Зауважимо, що конкурентом Бланко Лещука є український форвард Євген селезньов.

Теги
Іспанія Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов
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