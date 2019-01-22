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Бланко Лещук получил травму – Селезнев может в субботу дебютировать в основе Малаги

22 января 16:35 78 Читати українською
Бланко Лещук получил травму – Селезнев может в субботу дебютировать в основе Малаги
Густаво Бланко Лещук / ФК Малага

Форвард "анчоусов" Густаво Бланко Лещук получил повреждение в матче против Луго.

Аргентинский форвард на 70-й минуте в борьбе с защитником Луго получил повреждения и был заменен. Бланко травмировал левое плечо. Ожидалось, что травма не слишком серьезная и позволит Лещуку сыграть в ближайшем матче Малаги, однако медобследование показало, что нападающий пропустит примерно две-три недели.

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Это означает, что шансы Евгения Селезнева дебютировать в стартовом составе Малаги значительно возросли. Следующий поединок "анчоусы" сыграют в субботу против Тенерифе, сообщает Merchanendirecto.

Напомним, украинец уже дебютировал за испанский клуб, выйдя на замену на 67 минуте встречи против Луго (2:1).

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Сегунда Луго Луго Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенерифе Тенерифе
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