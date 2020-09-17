Сага вокруг перехода Гарета Бэйла в Тоттенхэм, похоже, близится к завершению.

Гарет Бэйл перешел в Тоттенхэм на правах аренды, сообщает Daily Mail. Соглашение рассчитано на год. О трансфере должны объявить в ближайшее время.

Тоттенхэм готов удовлетворить финансовые аппетиты Бейла

Ввалиець будет получать в английском клубе 13 млн фунтов в год, однако часть из этой суммы звезде "сливочных" будет выплачивать именно Реал. Отмечается, что этому трансферу поспособствовал главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, который хотел видеть Бэйла в обойме своей команды.

Напомним, вингер уже имеет опыт выступлений за Тоттенхэм (2007-2013 годы). В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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