Сага навколо переходу Гарета Бейла у Тоттенхем, схоже, наближається до завершення.

Гарет Бейл перейшов у Тоттенхем на правах оренди, повідомляє Daily Mail. Угода розрахована на рік. Про трансфер мають оголосити найближчим часом.

Тоттенхем готовий задовольнити фінансові апетити Бейла

Ввалієць отримуватиме в англійському клубі 13 млн фунтів на рік, проте частину із цією суми зірці "вершкових" виплачуватиме саме Реал. Зазначається, що цьому трансферу посприяв головний тренер "шпор" Жозе Моурінью, який хотів бачити Бейла в обоймі своєї команди.

Нагадаємо, вінгер вже має досвід виступів за Тоттенхем (2007-2013 роки). У минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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