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Реал планирует грандиозную распродажу звезд: "черный список" с большой перспективой для Лунина

29 января 16:10 1305 Читати українською
Реал планирует грандиозную распродажу звезд: "черный список" с большой перспективой для Лунина
Бэйл и Иско могут покинуть Реал

Действующие чемпионы мира, похоже, затеяли масштабную перестройку состава перед стартом сезона 2019/20.

Уже следующим летом мадридский Реал могут покинуть сразу шесть футболистов, сообщил испанский журналист Эдуардо Инда в программе El Chiringuito. С целью большой перестройки состава президент "бланкос" Флорентино Перес вроде бы не пожалеет даже таких больших звезд, как Гарет Бэйл, Марсело и Иско.

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Бэйл уже надоел руководству королевского клуба своими регулярными травмами. Перес больше не собирается мириться с тем, что он проводит на поле лишь 45% от возможного игрового времени с момента прихода в Реал.

Марсело, сильно сдав в текущем сезоне, больше не считается безапелляционным игроком основы для Сантьяго Солари. Молодой Серхио Регилон уже понемногу вытесняет бразильца из состава, демонстрируя, прежде всего, более надежную игру в обороне. Следующим местом работы 30-летнего вице-капитана Реала может стать Ювентус, куда его зовет Криштиану Роналду.

Иско разочаровывает тренерский штаб и президента свое самоотдачей. Он, по слухам, стал менее требовательным к себе на тренировках, уступая, в частности, молодым Вальверде и Браиму.

Еще тремя жертвами масштабной чистки состава рискуют стать Хесус Вальехо, Дани Себальос и Кейлор Навас. Отметим, что уход костариканца может открыть дверь в первую команду Реала для Андрея Лунина. Украинец получил бы шанс стать вторым голкипером "бланкоc" после Куртуа.

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Теги
Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Марсело Марсело Кейлор Навас Кейлор Навас Иско Иско Дани Себальос Дани Себальос Хесус Вальехо Хесус Вальехо
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