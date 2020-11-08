Именно два новичка оставались единственными командами УПЛ, которые еще не одерживали победу в текущем сезоне. Самым заметным лицом первого тайма стал арбитр Алексей Деревинский. Сначала он назначил пенальти в ворота Руха (Бартулович реализовал приговор), а затем удалил хавбека Ингульца Кучеренко.

Ингулец в меньшинстве удержал боевую ничью с Рухом на выезде

Численное преимущество помогло Руху исправить положение за 10 минут второго тайма. Мысик четко замкнул прострел с фланга, затем рефери указал на "точку" и в штрафной гостей. Кондраков заработал пенальти и сам его пробил. Очень быстро Ингулец сравнял счет усилиями Козака. 2:2 – соперники продолжают идти без побед.