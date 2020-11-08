Матч 9-го тура УПЛ между Рухом и Ингульцом первой победы в чемпионате ни одному из коллективов не подарил.

Рух и Ингулец в УПЛ побед до сих пор не знали, поэтому личная встреча этих команд на Арене Львов имела большое значение. Петровцы в футбольном плане выглядели стабильнее, шесть раз сыграв вничью, однако львовяне играли в родных стенах. Словом, матч обещал быть интересным.

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В первой трети первого тайма ничего опасного не происходило. Соперники поочередно владели инициативой и зарабатывали разного рода стандарты, из которых не удавалось обострить игру. На поле было скучно, но на 17-й минуте стало веселее – Копина сбил Ситчинаву в собственной штрафной, а рефери назначил пенальти. Бартулович подошел к "точке" и не без проблем прошил Бандуру. 0:1.

От этого игра отнюдь не улучшилась. Рух сумел завладеть инициативой, к 30-й минуте удерживая мяч под контролем более 53% игрового времени, однако из моментов можно вспомнить разве что дальний неточный удар Федорчука. Зато команды беспощадно били друг друга по ногам, за полчаса собрав аж 22 фола.

В конце концов, такой футбол привёл к удалению в составе Ингульца – это Кучеренко на 39-й минуте получил вторую жёлтую карточку. Окрылённый этим успехом Рух едва не забил на 43-й минуте, когда Климчук исполнил в классную передачу в штрафную на Федорчука, однако Валерию при ударе в дальний угол немного не хватило точности. В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Ингульца.

Второй тайм львовяне начали очень агрессивно, загнав гостей на их треть поля. Очень быстро оборона петровцев рухнула: на 51-й минуте Бойчук ворвался на правый край штрафной и выкатил поперечную передачу на Мисика, а тот расстрелял ближний угол – 1:1. Ещё через четыре минуты хозяева вырвались вперёд, заработав пенальти – его реализовал Кондраков. Радости Григория Козловского не было предела, но уже на 57-й минуте Ингулец сравнял счёт: Коваленко выстрелил с дальней дистанции, Бандура парировал перед собой, а Козак тут же сыграл на добивании – 2:2.

В последующие 20 минут Ингулец отчаянно защищал ничью, а Рух, владея инициативой, ничего конкретного создать не мог. Острее стало в последней 15-минутке: на 78-й Крынский спас петровцев после своей же ошибки на выходе, поймав удар Стаменковича, а на 83-й Русин ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол – снова спас Крынский.

Впрочем, развить своё давление хозяевам не удалось, а гости в компенсированное время огрызнулись неплохим дальним выстрелом в руки Бандуры и мощным ударом Балана с правого края штрафной – выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, движение набрал 4 очка, поднявшись на предпоследнюю позицию в турнирной таблице. Ингулец, имея в активе 7 зачётных баллов, остался одиннадцатым.

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