Саме два новачки залишалися єдиними командами УПЛ, які ще не здобували перемогу у поточному сезоні. Найпомітнішою особою першого тайму став арбітр Олексій Деревінський. Спочатку він призначив пенальті у ворота Руха (Бартуловіч реалізував вирок), а потім вилучив хавбека Інгульця Кучеренка.

Інгулець у меншості втримав бойову нічию з Рухом на виїзді

Чисельна перевага допомогла Руху виправити становище за 10 хвилин другого тайму. Мисик чітко замкнув простріл з флангу, згодом рефері вказав на "позначку" і в карному майданчику гостей. Кондраков заробив пенальті та сам його пробив. Дуже швидко Інгулець зрівняв рахунок зусиллями Козака. 2:2 – суперники продовжують іти без перемог.