"Он любит хороший футбол. И в Мадриде, и в Барселоне играют в хороший футбол.

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Верю ли я, что Лёв может возглавить один из этих клубов? Конечно!", – приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт 61-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом действовал до лета 2022-го. Однако тренер уйдет из сборной после Евро-2020 и вернется к работе на клубном уровне.

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