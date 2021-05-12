Бирхофф анонсировал переезд Лёва в топ-чемпионат
16:55 - Читати українською
Генеральный директор сборной Германии Оливер Бирхофф поделился мыслями относительно будущего наставника Бундестим Йоахима Лёва.
"Он любит хороший футбол. И в Мадриде, и в Барселоне играют в хороший футбол.
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Верю ли я, что Лёв может возглавить один из этих клубов? Конечно!", – приводит слова функционера Mundo Deportivo.
Напомним, что контракт 61-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом действовал до лета 2022-го. Однако тренер уйдет из сборной после Евро-2020 и вернется к работе на клубном уровне.
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