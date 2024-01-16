Лионель Месси отказался от поездки в Лондон, чтобы не выпасть из тонуса и графика подготовки.

Журналист и писатель Гильем Балаге, который написал официальную биографию Лионеля Месси, объяснил причины, по которым форвард Интера Майами отсутствовал на гала-концерте FIFA The Best. По словам испанца, это случилось из чисто спортивных соображений.

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"Месси начал тренироваться с Интером, и поездка в Лондон означала бы потерю 3-4 дней. Ему нужно приспособиться к новому футбольному календарю. У него были некоторые физические проблемы во второй половине прошлого года, и он хочет провести полноценную предсезонную подготовку, которую не проводил перед прошлым сезоном. Первая игра будет сыграна на этой неделе.

Лео очень серьезно относится к предсезонной подготовке, особенно в такое важное время для Интера Майами и, конечно же, для сборной Аргентины, которой предстоит сыграть на Копа Америка", – написал Балаге в своём Instagram.

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