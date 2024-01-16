Ліонель Мессі відмовився від поїздки до Лондона, щоб не випасти з тонусу і графіку підготовки.

Журналіст і письменник Гільєм Балаге, який написав офіційну біографію Ліонеля Мессі, пояснив причини, через які форвард Інтера Маямі був відсутній на гала-концерті FIFA The Best. За словами іспанця, це сталося з суто спортивних міркувань.

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"Мессі почав тренуватися з Інтером, і поїздка в Лондон означала б втрату 3-4 днів. Йому потрібно пристосуватися до нового футбольного календаря. У нього були деякі фізичні проблеми в другій половині минулого року, і він хоче провести повноцінну передсезонну підготовку, яку не проводив перед минулим сезоном. Перша гра буде зіграна цього тижня.

Лео дуже серйозно ставиться до передсезонної підготовки, особливо в такий важливий час для Інтера Майамі і, звісно ж, для збірної Аргентини, якій належить зіграти на Копа Америка", – написав Балаге у своєму Instagram.

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