Біліч оперативно працевлаштувався в Китаї після гучного звільнення з Вест Бромвіча
10:25 - Читать на русском
Славен Біліч недовго залишався без роботи і подався на інший кінець світу.
Бейцзін Гоань у своєму Twitter оголосив про підписання 2-річного контракту з хорватським фахівцем.
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Лише 16 грудня Біліча звільнили з посади головного тренера Вест Бромвіча. "Дрозди" вирвали престижну нічию у матчі з Манчестер Сіті, але це не врятувало наставника від звільнення вже наступного дня. Тепер хорват спробує проявити себе в Китаї.
Бейцзін Гоань посів третє місце за підсумками минулого сезону китайської Суперліги. Попереднім наставником команди був француз Бруно Женезіо.
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