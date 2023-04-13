Біліч, якого пов'язували зі збірною України, близький до призначення наставником чемпіона Туреччини
Хорватський фахівець Славен Біліч невдовзі може позбутися статусу безробітного.
Нещодавно досвідчений тренер став фігурантом чуток навколо збірної України. Повідомлялося, що Біліч начебто дуже хоче тренувати "синьо-жовтих", а УАФ вже почала з ним переговорний процес.
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Ця інформація виявилася неправдивою, а сам 54-річний хорват близький до повернення в клубний футбол. У запрошенні Біліча зацікавлений Трабзонспор. Чинний чемпіон Туреччини провалює нинішній сезон, за що вже поплатився Абдула Авчі.
Зацікавленість у запрошенні Славена Біліча підтвердив президент турецького клубу Ертугрул Доган. "Ми розмовляли з Сердженом Ялчіном, і він сказав нам, що на цю мить не хоче тренувати команду. Відтак ми також встановили контакт з Білічем. З ним ми досягли прогресу", – наводить слова Догана Sportske.
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