Нещодавно досвідчений тренер став фігурантом чуток навколо збірної України. Повідомлялося, що Біліч начебто дуже хоче тренувати "синьо-жовтих", а УАФ вже почала з ним переговорний процес.

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Ця інформація виявилася неправдивою, а сам 54-річний хорват близький до повернення в клубний футбол. У запрошенні Біліча зацікавлений Трабзонспор. Чинний чемпіон Туреччини провалює нинішній сезон, за що вже поплатився Абдула Авчі.

Зацікавленість у запрошенні Славена Біліча підтвердив президент турецького клубу Ертугрул Доган. "Ми розмовляли з Сердженом Ялчіном, і він сказав нам, що на цю мить не хоче тренувати команду. Відтак ми також встановили контакт з Білічем. З ним ми досягли прогресу", – наводить слова Догана Sportske.

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