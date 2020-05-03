Безус: Знакомый бельгиец говорит со мной принципиально на украинском, а с Яремчуком больше на русском общаюсь

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус признался, что владеет сразу несколькими языками.

"Я двуязычный. Если бы со мной разговаривали на русском, а я бы отвечал на украинском – мне бы резало слух. Если говоришь на украинском – думаешь на украинском. Если на русском – то пытаешься думать на русском.

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Украинский – более родной. Согласен с Рустамом Худжамовым, что было это – "селюк". В центральной Украине, я из Кременчуга, 80% говорят на русском. В селах – больше на украинском, но не чистом, а на суржике.

Когда приезжали ребята, говорили на суржике – шла насмешка. Тогда люди больше пытались переходить на русский. Так комфортнее, ты якобы крутой чувак, говоришь на русском.

С родителями разговариваю больше на украинском, суржике. В Бельгии познакомился с человеком, уже мой товарищ, бельгиец, ему 48. Он в 18 лет приезжал в Украину, у него там прадед был. Выучил украинский. У меня есть теперь в Бельгии практика, общаемся на украинском, на русском он не хочет никого слышать.

Библию читаю и Богу молюсь на украинском. А с Яремчуком больше на русском общаюсь. У нас в команде два грузина, они на русском говорят, мы за одним столом сидим", – цитирует Безуса Tribuna.

Напомним, нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук родом из Львовской области.

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