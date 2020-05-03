"Россия напала", – Безус категорично ответил относительно возможности перебраться в РПЛ

Хавбек Гента и сборной Украины Роман Безус не понимает украинских футболистов, выступающих на территории страны-агрессора.
"Ситуация такова. Россия – напала, забрала Крым, закрыт у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, дарить людям радость? Это моя позиция. Я б так не сделал.
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Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать.
Но эта тема заела. Все говорят – я бы не поехал, кого ни спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар новость", – цитирует Безуса Tribuna.
Напомним, в Украине Роман защищал цвета Кременя, Ворсклы, Динамо и Днепра. В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Безус провел 21 матч, в которых отметился 7-ю голами и двумя ассистами.
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