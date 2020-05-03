Безус: Знайомий бельгієць говорить зі мною принципово українською, а з Яремчуком більше російською спілкуюсь

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус зізнався, що володіє одразу кількома мовами.

"Я двомовний. Якби зі мною розмовляли російською, а я б відповідав українською – мені б різало слух. Якщо говориш українською – думаєш українською. Якщо російською – то намагаєшся думати російською.

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Українська – більш рідна. Згоден з Рустамом Худжамовим, що було це – "селюк". У центральній Україні (я з Кременчука) 80% говорять російською. У селах – більше українською, але не чистою, а суржиком.

Коли приїжджали хлопці, говорили суржиком – йшла насмішка. Тоді люди більше намагалися переходити на російську. Так комфортніше, ти нібито крутий чувак, говориш російською.

З батьками розмовляю більше українською, суржиком. У Бельгії познайомився з людиною, вже мій товариш, бельгієць, йому 48. Він у 18 років приїжджав в Україну, у нього там прадід був. Вивчив українську. У мене є тепер в Бельгії практика, спілкуємося українською, російською він не хоче нікого навіть чути.

Біблію читаю і Богу молюся українською. А з Яремчуком більше російською спілкуюся. У нас в команді два грузини, вони російською говорять, ми за одним столом сидимо", – цитує Безуса Tribuna.

Нагадаємо, нападник Гента та збірної України Роман Яремчук родом з Львівщини.

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