Кубок Бельгии 2021/22, финал

Гент – Андерлехт – 0:0 (4:3 по пенальти)

Роман Безус должен был начать финал в запасе, но из-за травмы Депуатра в последний момент вышел в старте. Украинец даже забил на 40-й минуте ударом головой, но гол отменили из-за офсайда.

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В итоге Роман отыграл 87 минут, после чего был заменен. Был свой украинец и у Андерлехта – Богдан Михайличенко просидел весь матч в резерве. Поскольку основное время прошло без голов, игра перешла в экстра-тайм, который тоже не принес забитых мячей. Ближе к успеху был Гент – на 117-й минуте перекладина спасла команду Венсана Компани.

Соответственно, победителя определяла серия пенальти. Решающими стали два сейва Дави Рофа. Голкипер Гента отбил два последних удара и подарил своей команде победу. Гент выиграл первый Кубок Бельгии с 2010 года. Для Романа Безуса это первый трофей после ухода из Динамо в 2015-м.

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