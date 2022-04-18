Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик теперь будет тренироваться в составе киевского Динамо.

Динамо на своей официальной странице в Facebook сообщило, что Артем Довбик прибыл в расположение команды в Румынии.

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Отмечается, что речь идет о трансфере игрока – форвард будет тренироваться в составе "бело-синих" и будет иметь возможность сыграть в благотворительных поединках.

Добавим, что Довбик находится в списке приглашенных игроков в расположение сборной Украины. Динамо планирует отпустить своих футболистов в национальную команду 23 мая, хотя Александр Петраков планирует начать сбор уже 29 апреля.

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