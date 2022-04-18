Кубок Бельгії 2021/22, фінал

Гент – Андерлехт – 0:0 (4:3 по пенальті)

Роман Безус мав розпочати фінал у запасі, але через травму Депуатра в останній момент таки вийшов у старті. Українець навіь забив на 40-й хвилині ударом головою, але гол скасували через офсайд.

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У підсумку Роман відіграв 87 хвилин, після чого був замінений. Був свій українець і в Андерлехта – Богдан Михайліченко просидів весь матч у резерві. Позаяк основний час минув без голів, гра перейшла в екстра-тайм, який теж не приніс забитих м'ячів. Ближчим до успіху був Гент – на 117-й хвилині поперечина врятувала команду Венсана Компані.

Відповідно, переможця визначала серія пенальті. Вирішальними стали два сейви Даві Рофа. Голкіпер Гента відбив два останні удари і подарував своїй команді перемогу. Гент виграв перший Кубок Бельгії з 2010-го. Для Романа Безуса це перший трофей після відходу з Динамо у 2015 році.

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