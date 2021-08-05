Полузащитник Роман Безус должен привыкать к роли единственного украинца в составе Гента.

Игрок сборной Украины попал в заявку "буйволов" на матч Лиги конференций против латвийского РФШ. Безус может впервые сыграть за клуб в сезоне 2021/22.

Яремчук трогательно попрощался с Гентом

Этим летом количество украинских легионеров Гента сократилось с трех до одного. Защитника Игоря Пластуна вернули Лудогорцу, а форварда Романа Яремчука продали Бенфике за 17 млн евро. Таким образом, в новой кампании Безус остается "одиноким".

Добавим, что матч Гент – РФШ состоится сегодня, начало в 21:30 по киевскому времени.

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