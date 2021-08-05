Півзахисник Роман Безус повинен звикати до ролі єдиного українця у складі Гента.

Гравець збірної України потрапив до заявки "буйволів" на матч Ліги конференцій проти латвійського РФШ. Безус може вперше зіграти за клуб у сезоні 2021/22.

Яремчук зворушливо попрощався з Гентом

Цього літа кількість українських легіонерів Гента скоротилася з трьох до одного. Захисника Ігоря Пластуна повернули Лудогорцю, а форварда Романа Яремчука продали Бенфіці за 17 млн євро. Таким чином, у новій кампанії Безус залишається "самотнім".

Додамо, що матч Гент – РФШ відбудеться сьогодні, початок о 21:30 за київським часом.

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