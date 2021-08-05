Безус вперше у новому сезоні потрапив до заявки Гента – хавбек залишився "самотнім"
09:18 - Читать на русском
Півзахисник Роман Безус повинен звикати до ролі єдиного українця у складі Гента.
Гравець збірної України потрапив до заявки "буйволів" на матч Ліги конференцій проти латвійського РФШ. Безус може вперше зіграти за клуб у сезоні 2021/22.
Яремчук зворушливо попрощався з Гентом
Цього літа кількість українських легіонерів Гента скоротилася з трьох до одного. Захисника Ігоря Пластуна повернули Лудогорцю, а форварда Романа Яремчука продали Бенфіці за 17 млн євро. Таким чином, у новій кампанії Безус залишається "самотнім".
Додамо, що матч Гент – РФШ відбудеться сьогодні, початок о 21:30 за київським часом.
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