Безус забил очередной гол за Гент уже на первой минуте – украинец продолжает результативную серию

Полузащитник Гента Роман Безус открыл счет в самом дебюте поединка 24-го тура чемпионата Бельгии Мехелен – Гент.

Начало поединка для Романа Безуса вышло очень удачным: уже на 1-й минуте Гент заработал штрафной, и украинец решился на удар метров с 30 после скидки Оджиджи-Офое. После удара Безуса, мяч задел стенку и от рук голкипера залетел в ворота.

Победный мяч Безуса и ассист Пластуна в видео голов и обзоре матча Гент – Генк – 4:1

Отметим, что этот гол стал для украинца вторым подряд – в прошлом туре Роман отметился в воротах Генка. В целом это 7-й гол Безуса в сезоне в рамках всех турниров. Также в его активе 3 ассиста.

Этот мяч в итоге стал победным – Гент разгромил Мехелен со счетом 3:0.

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