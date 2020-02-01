toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Безус забил очередной гол за Гент уже на первой минуте – украинец продолжает результативную серию

22:33 119 Читати українською
Безус забил очередной гол за Гент уже на первой минуте – украинец продолжает результативную серию
Роман Безус / фото ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус открыл счет в самом дебюте поединка 24-го тура чемпионата Бельгии Мехелен – Гент.

Начало поединка для Романа Безуса вышло очень удачным: уже на 1-й минуте Гент заработал штрафной, и украинец решился на удар метров с 30 после скидки Оджиджи-Офое. После удара Безуса, мяч задел стенку и от рук голкипера залетел в ворота.

Победный мяч Безуса и ассист Пластуна в видео голов и обзоре матча Гент – Генк – 4:1

Отметим, что этот гол стал для украинца вторым подряд – в прошлом туре Роман отметился в воротах Генка. В целом это 7-й гол Безуса в сезоне в рамках всех турниров. Также в его активе 3 ассиста.

Этот мяч в итоге стал победным – Гент разгромил Мехелен со счетом 3:0.

Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід

blog_ava
Палкин ответил на обвинения Смалийчука в срыве трансфера Матвиенко
11:30
1597
Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Мехелен Мехелен Роман Безус Роман Безус Гент Гент Видеоновости Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2020: дедлайн – как это было
    Світ — 09:303141 Трансферное окно, зима-2020: дедлайн – как это было
13
час
:
11
мин
Леганес
13:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук