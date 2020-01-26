Победный мяч Безуса и ассист Пластуна в видео голов и обзоре матча Гент – Генк – 4:1

Гент разбил Генк в рамках 23-го тура чемпионата Бельгии. Смотрите видео голов и обзор матча Гент – Генк.

Чемпионат Бельги 2019/20, 23-й тур

Гент – Генк – 4:1

Голы: Мохаммади, 45, Безус, 52, Оджиджа-Офіфо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

Бонгонда открыл счет на 13 минуте, однако Мохаммади выравнял сравнял после классного паса Дэвида. После перерыва красивым забитым мячом отметился Роман Безус, а Оджиджа-Офифо и Ньянгбо добили соперника в концовке поединка. Добавим, что центральный защитник сборной Украины Игорь Пластун сделал результативный пас и принял непосредственное участие в голе земляка.

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Таким образом, Гент набрал 45 очков и приблизился к Брюгге Эдуарда Соболя, который имеет 2 игры в запасе. Генк с 34 пунктами занимает 6 позицию.