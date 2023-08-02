"Матч с СК Днепр-1 посетил мэр Афин – он впервые взял дочь на стадион"

Матч между Панатинаикосом и СК Днепр-1 в Афинах посетил мэр города Костас Бакояннис. Более того, он впервые в жизни привёл на стадион свою дочь Данаю. "Важный проход для Панатинаикоса и особенный вечер для меня. Впервые с Данаей на трибунах. Через несколько лет повторим в Вотаникосе", – написал мэр на своей страничке в Facebook, проиллюстрировав свою публикацию фото с дочерью".

Очередной гол Довбика и боевая ничья днепрян в видеообзоре матча Панатинаикос – СК Днепр-1 – 2:2

Через несколько лет ПАО построит новый стадион в районе столицы под названием Вотаникос. Этот район получил своё название благодаря ботаническому саду Афинского аграрного университета.

"СК Днепр-1 утюжил Панатинаикос"

"Матч в Афинах посетил президент клуба Яннис Алафузос, который был замечен в компании с мэром города Костасом Бакояннисом. Также на трибунах находился бывший президент ПАО Йоргос Вардиногианнис, рядом с которым сидел президент ОФИ Майкл Бузис".

"Несмотря на пищевое отравление, СК Днепр-1 в течение 70 минут утюжил Панатинаикос. Отравленный СК Днепр-1 и сам пытался "отравить" ПАО. Украинская команда воспользовалась провальным выступлением Паласиоса, неподготовленностью Вильены и посредственной игрой Джуричича, Бернарда и Переса, и перевернула ситуацию с ног на голову - в начале второго тайма СК Днепр-1 повёл со счётом 2:1. Но в итоге качество ПАО взяло верх – у греческой команды оказалось противоядие по имени Шпорар".

"Сердце ушло в пятки"

"Сердце ушло в пятки, но в итоге ПАО прошёл. Двух голов Шпорара оказалось достаточно, чтобы "зелёные", которые усложнили ситуацию, прошли в следующий раунд ЛЧ. [...] Нельзя не отметить гол-красавец в исполнении Артёма Довбика. Украинский форвард принял мяч за пределами штрафной, после чего очень красивым ведением мяча "обезоружил" Магнуссона и нанёс точный удар в створ, сравняв счёт".

"Невероятное индивидуальное мастество Довбика"

"Панатинаикос играл с огнём и очень сильно нервничал во втором тайме, но в итоге ничья 2:2 подарила "зелёным" путёвку в следующий раунд турнира. СК Днепр-1 сумел переломить ситуацию и вплотную приблизиться к камбэку, однако у Шпорара было другое мнение на этот счёт. Своим дублем он не только снял стресс, но и подарил своей команде нужный результат. [...] Артём Довбик продемонстрировал невероятное индивидуальное мастерство, когда в первом тайме сравнивал счёт".

"Бриньоли – ангел-хранитель, Панатинаикос играл с огнём"

"Панатинаикос играл с огнём, но не сгорел. "Зелёные" прошли СК Днепр-1 благодаря победе в Словакии в первом матче. Команда Йовановича выглядела нервозной в ответной встрече, но не поплатилась за это. Вратарь Бриньоли стал для ПАО ангелом-хранителем, второй ключевой ход произвёл форвард Шпорар. Словенец оформил дубль, тогда как в составе украинской команды отличились Довбик и Сарапий. Первый забил просто потрясающий мяч: принял мяч в зоне полукруга штрафной площади, прошёл сквозь всю греческую оборону и сравнял счёт".

"СК-Днепр 1 владел подавляющим преимуществом"

"Перемещения Довбика создавали впечатление, что Панатинаикосу нужен второй опорник разрушительного плана. Проблема была в том, что не один он угрожал Панатинаикосу в этой встрече. Казалось, нас ждёт домашний антирекорд: владение мячом (39% против 61%) казалось ужасающим. И это было лишь начало. К счастью, у "трилистника" в воротах находился Бриньоли. Итальянец своими сэйвами и Шпорар своими голами вывели Панатинаикос в следующий раунд".

"Украинцы поверили в камбэк"

"Украинцы поверили, но Джуричич поставил крест на их мечтах. На 69-й минуте Кучер произвёл тройную замену – тренер СК Днепр-1 наверняка хотел, чтобы его команда ещё сильнее прессинговала и забила такой нужный третий мяч. Но уже через минуту Джуричич сделал разницу на фланге, ворвался в штрафную и в нужный момент отдал пас Шпорару на пустые ворота. Фактически этот матч завершился на 75-й минуте с удалением Танчика, который нарушил правила на Хуанкаре и получил красную карточку".

"Панатинаикос был ужасен при стандартах"

"Окончательно! Панатинаикос, самый успешный представитель Греции в еврокубках, сегодня вечером раз и навсегда прервал порочный круг последних 7 лет и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы. Впервые с 2016 года. Этим клуб обязан Ивану Йовановичу. Летом 2021 года сербский тренер получил выжженную землю, и благодаря поддержке клубного руководства (неспроста на послематчевой пресс-конференции он благодарил президента Янниса Алафузоса) реформировал клуб. В итоге "зелёные" выиграли Кубок Греции в 2022 году, остановились шаге от чемпионства в прошлом сезоне – и вот теперь успешно вернулись в еврокубки. "У меня есть все основания, чтобы вздохнуть с облегчением", – признался Йованович после ничьей с СК Днепр-1.

Великий Иван, ты стал благословением для этой команды. Дело сделано, но Панатинаикос не останавливается на достигнутом. Он не должен останавливаться на достигнутом. Освободившись от стресса и слова "обязан", он призван совершить большой прыжок и дойти до конца пути. Пройти Марсель будет непросто, но этот приз гораздо слаще...

Ответный матч с СК Днепр-1 получился напряжённым и на какое-то время превратился даже в триллер. Первый гол украинцев пришёлся из ниоткуда, Довбик прошёлся по нашей защите словно на прогулке. А стандарты? С ними у ПАО были серьёзные проблемы – именно так соперник забил свой второй мяч. Слава богу, всё закончилось хорошо, и на 70-й минуте Панатинаикос вновь надел на себя костюм серьёзности. Шпорар сравнял счёт, забив третий мяч в этой квалификации. Он сделал разницу и положил конец смешным и антифутбольным разговорам о том, толковый он форвард или деревянный, и о том, стоит ли его оставлять в команде. Жаль, что футбольная полиция не существует. К счастью, Шпорар знает, насколько он классный нападающий и не реагирует на греческие насмешки.

В проходе СК Днепр-1 также ведущую роль сыграл Джуричич. Сербский игрок изменил ось полузащиты ПАО в лучшую сторону. В этот вечер он в очередной раз это подтвердил.

Теперь нашей команде нужно извлечь уроки перед встречей с Марселем. Обратить внимание на действия игроков при подборах, особенно при розыгрыше стандартных положений".

"Готовы к большому испытанию"

"Зелёные" продолжают мечтать о самом звёздном турнире, но уже сегодня знают, что в любом случае возвращаются в группу еврокубков. Это были долгие семь лет, мы до сих пор помним имена наших соперников по группе – Аякс, Стандард и Сельта...

Теперь у команды Ивана Йовановича есть все основания надеяться на прорыв в противостоянии с Марселем. Эта команда выглядит готовой к большому испытанию. Благодаря ничьей с СК Днепр-1, "зелёные" добавили Греции 100 очков в копилку коэффициентов УЕФА. Пока что мы 19-е в этой таблице, но "пока" – ключевое слово. Отсутствие Панатинаикоса все эти годы в еврокубках навредили не только клубу, но и самой Греции. Именно благодаря "трилистнику" наша страна оказалась в верхушке таблицы коэффициентов УЕФА на заре второго тысячелетия. Благодаря ПАО Греция делегировала в Лигу чемпионов одновременно три команды. Греции нужен еврокубковый Панатинаикос. И теперь, когда он вернулся на своё законное место, страна вновь может смотреть в будущее с оптимизмом".

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