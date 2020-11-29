Чемпионат Бельгии, 14-й тур

Гент – Зюлте-Варегем – 0:3

Голы: Говея, 27 Хори, 37, Воссен, 82

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Несмотря на статус фаворита встречи игроки Гента умудрились дважды пропустить от гостей еще до перерыва. Во втором тайме хозяева не смогли прийти в себя и получили еще один гол в свои ворота.

Хавбек Гента Роман Безус начал игру в стартовом составе, но после первого тайма наставник хозяев заменил украинца. Роман Яремчук и Игорь Пластун не попали в заявку на поединок за коронавирус.

После 14-ти туров Гент расположился на 10-й строчке туринрнои таблицы, Зюлте-Варегем – 14-й.

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