Безус провалився разом з Гентом – українець не вийшов на другий тайм
Гент приймав Зюлте-Варегем в рамках 14-го туру бельгійської першості. Читайте звіт на Футбол 24.
Чемпіонат Бельгії, 14-й тур
Гент – Зюлте-Варегем – 0:3
Голи: Говеа, 27, Хорі, 37, Воссен, 82
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Попри статус фаворита зустрічі гравці Гента примудрились двічі пропустити від гостей ще до перерви. У другому таймі господарі не змогли оговтатись та отримали ще один гол у свої ворота.
Хавбек Гента Роман Безус розпочав гру у стартовому складі, але після першого тайму наставник господарів замінив українця. Роман Яремчук та Ігор Пластун не потрапили до заявки на поєдинок через коронавірус.
Після 14-ти турів Гент розташувався на 10-й сходинці турінрної таблиці, Зюлте-Варегем – 14-й.
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