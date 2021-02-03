Представник другого аматорського дивізіону Юр Тонгерен у матчі проти Брюгге зміг протриматись лише до середини першого тайму. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Гент – Юр Тонгерен – 5:0

Голи: Тіссаудалі, 24, Безус, 33, Самуасс, 56, Ніангбо, 77, Мбайо, 90+1 (пен.)

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Гент міг виходити вперед вже на 5-й хвилині, однак сферу після пострілу Романа Безуса у правий кут воріт потягнув голкіпер. В середині тайму українець вивів на ворота Таріка Тіссаудалі і мароканський форвард відкрив рахунок у матчі. Згодом гол на свій рахунок записав ы наш легіонер, елегантно переправивши м'яч у сітку після скидки головою від партнера.

Одразу по перерві удар Романа не без проблем знову відбиває голкіпер. Безус марнує ще кілька спроб, однак на 77 хвилині виводить Андерсона Ніангбо на ворота і записує у свій актив другий асист у матчі. Вже у доданий час Ділан Мбайо з пенальті доводить рахунок до непристойного.

До слова, ще один українець – Ігор Пластун – весь матч залишався у запасі. Роман Яремчук не потрапив навіть у заявку – форвард відновлюється після травми.

В 1/8 фіналу Кубка Бельгії суперником Гента стане Шарлеруа.

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