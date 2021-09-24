Чемпіонат Бельгії, 5-й тур

Андерлехт – Гент – 1:1

Голи: Рефаелов, 59 (пен.) – Кастро-Монтес, 39

Гравці збірної України не підтримали Маліновського – журналіст озвучив, хто переконав Петракова викликати Караваєва

Андерлехт вважався фаворитом поєдинку, але гості з перших хвилин дали зрозуміти супернику, що легкої прогулянки не варто очікувати.

Гравцям Гента вдалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму. Варто відзначити, що у голі взяв участь український хавбек Роман Безус, який асистував на партнера. Проте після перерви арбітр призначив пенальті на користь Андерлехта і на табло знову був рівний рахунок, він і протримався до завершення зустрічі.

Після 8-ми турів чемпіонату Бельгії Андерлехт розташувався на 3-й сходинці, Гент – 14-й.

"Можна дозволити Ярмоленку грати у формі збірної України?" – фани Вест Хема ображають Андрія за промах на Олд Траффорд