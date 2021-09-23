Недавно Александр Петраков объявил список игроков сборной Украины на следующие матчи отбора к ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Не получил вызова Руслан Малиновский, у которого возникли недоразумения с исполняющим обязанности наставника "сине-желтых".

Позже появилась информация, что Петраков не хотел вызвать и Александра Караваева, который провалил матч против Казахстана (2:2). Две ошибки динамовца стоили сборной Украины важных очков в отборе. Правда, якобы после вмешательства определенных людей 29-летний Караваев таки оказался в списке.

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"Было подозрение, что это какие-то люди из Динамо. Но Петраков – не такой тренер, чтобы условный Суркис ему позвонил и сказал: "Возьми Караваева", а тот взял и сразу побежал брать. Как я выяснил, тут вмешались игроки сборной – старожилы, лидеры. Команда не поддержала Малиновского, так как считает, что он поступил"не по-пацански".

Игроки в этой ситуации на стороне Петракова, потому что Малиновский поставил себя выше других, уехав из сборной перед матчем с чехами. Почему другие так не сделали, кроме игроков Динамо и Шахтера? За Караваева вступились, ведь он не скандалил с Петраковым, а просто ошибся в матче с казахами. Некрасиво отцеплять игрока из-за ошибки.

Петраков как раз ищет поддержки у лидеров команды, поэтому согласился на это. Но понятно, что играть он не будет, это запасной вариант", – сказал Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

Сборная Украины сыграет в Финляндии 9 октября, а 12 числа примет Боснию и Герцеговину. После 5-ти матчей "сине-желтые" набрали 5 очков и занимают второе место в группе D.

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