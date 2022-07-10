Норвежки открыли счет уже на 5-й минуте, но еще до перерыва испанки выровняли положение, забив ответный гол. Первый тайм завершился со счётом 1:1.

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После перерыва Норвегия имела фантастический шанс выйти вперед, но на 68-й минуте 18-летняя Теа Кюваг умудрилась не попасть в пустые ворота из пределов вратарской. Нападающая вместо того, чтобы направить мяч в сетку, неуклюже пробила мимо дальнего угла ворот буквально с одного метра.

Расплата пришла в компенсированное время. Испания забила второй раз и стала победителем турнира. Это 4-й титул чемпиона Европы U-19 в истории испанской женской сборной.

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