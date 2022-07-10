Норвежки відкрили рахунок вже на 5-й хвилині, але ще до перерви іспанки вирівняли становище, забивши у відповідь. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

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По перерві Норвегія мала фантастичний шанс вийти вперед, але на 68-й хвилині 18-річна Теа Кюваг примудрилася не влучити у порожні ворота з меж воротарського. Нападниця замість того, щоб спрямувати м'яч у сітку, незграбно пробила повз дальній кут воріт буквально з одного метра.

Розплата прийшла в компенсований час. Іспанія забила вдруге і стала переможцем турніру. Це 4-й титул чемпіона Європи U-19 в історії іспанської жіночої збірної.

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