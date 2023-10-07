Манчестер Юнайтед вырвал победу над Брентфордом в матче 8-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Манчестер Юнайтед – Брентфорд на "Футбол 24".

Матч начался по уже привычному для Манчестер Юнайтед сценарию: Йенсен на 26 минуте ударом из пределов штрафной пробил Онана.

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"Красные дьяволы" почти все время после этого провели в атаках, но забить никак не удавалось. На 87-й минуте на поле появился Скотт Мактоминай, и эта замена стала ключевой. Именно шотландец классно среагировал на рикошет и переправил мяч в ворота на 90+3 минуте. А на 90+7 Мактоминай ударом головой принес победу МЮ – отметим и ассист Магуайра на решающий гол.