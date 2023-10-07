ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ Божевільний камбек "червоних дияволів" за 4 хв у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1 23:22 - Посилання скопійовано Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Брентфордом у матчі 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Манчестер Юнайтед – Брентфорд на "Футбол 24". Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Англія показати приховати Вам може бути цікавим: Промахи Рішарлісона та чергова перемога "шпор" у відеоогляді матчу Лутон – Тоттенхем 23:22 136 Манчестер Юнайтед влаштував переможний камбек у стилі фіналу ЛЧ-1999, Челсі розгромив Бернлі – Мудрик зіграв 15 хвилин 23:22 3420 Розгромна перемога Мудрика і Ко у відеоогляді матчу Бернлі – Челсі – 1:4 23:22 681 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter