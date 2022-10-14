Безумный автогол в видеообзоре матча Трабзонспор – Монако – 4:0
Трабзонспор разгромил Монако в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы – не обошлось без курьезного автогола. Смотрите видео голов и обзор поединка Трабзонспор – Монако на "Футбол 24".
В первом тайме команды играли ровно, но перед перерывом Трабзонспор вышел вперед благодаря очень забавному голу. Нюбель и Сарр не разобрались в простой ситуации – голкипер пытался отдать пас на фланг, но попал в защитника, от которого мяч оказался в воротах.
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После этого турки добили соперника во второй половине – Витор Уго, Барди и Трезеге сделали счет разгромным. Победа позволила Трабзонспору подняться на второе место и обогнать Монако.