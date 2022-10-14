Трабзонспор розгромив Монако у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи – не обійшлось без курйозного автогола. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Трабзонспор – Монако на "Футбол 24".

У першому таймі команди грали рівно, але перед перервою Трабзонспор вийшов вперед завдяки надзвичайно кумедному голу. Нюбель і Сарр не розібрались у простій ситуації – голкіпер намагався віддати пас на фланг, але влучив у захисника, від якого м'яч опинився у воротах.

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Після цього турки добили суперника у другій половині – Вітор Уго, Барді та Трезеге зробили рахунок розгромним. Перемога дозволила Трабзонспору піднятись на друге місце та обігнати Монако.