Фінал дебютного розіграшу Ліги націй Іспанія – Франція запам'ятався скандальним епізодом, який ще довго будуть розжовувати різні експерти. Іспанська преса божеволіє через вирішальний гол.

Рупор спортивної преси Іспанії розривається між правилами і здоровим глуздом. Marca пише, що "незрозуміла" інтерпретація нового "смішного" правила про офсайд вбиває команду Луїса Енріке на рівному місці. Мовляв, навіть арбітри не розуміють, як усе працює, а VAR перетворився на інструмент регулярних контроверсій. Найгірше, бідкається видання, що футбол позбавляють природності та змагальницького духу.

Скандальний гол Мбаппе у відеоогляді матчу Іспанія – Франція – 1:2

Зазначається, що у скандальній атаці з голом Мбаппе британський рефері Ентоні Тейлор керувався підказками VAR: "Ерік Гарсія свідомо грав у м'яч. Француз не заважав супернику і не вступав з ним у єдиноборство". Так, 20-річний центрбек Барселони дотягується до сфери, з мінімальним дотиком. Водночас траєкторія не змінюється. "Але, навіщо йому настільки самовіддано стелитися у підкаті, якщо Мбаппе не бере участі в епізоді?", – дивуються журналісти. – Очевидно ж, що Ерік реагує на рух суперника, який перебуває зовсім поруч".

Marca: Вони позбавляються футболу

За логікою VAR, молодий Гарсія мав би виключитися з епізоду, простіше кажучи – зупинитися! Схоже пояснення отримали гравці збірної Іспанії з вуст самого арбітра вже після фінального свистка. "Абсурд. Кожен, хто грав у футбол на професійному рівні, розуміє, що це неможливо", – говорить Мікель Оярсабаль.

Цікаво, що форвард Сосьєдада став жертвою ідентичного рішення у минулому сезоні, коли баски поступилися Гранаді (2:3). Marca визнає: "Усі ми зараз кричимо про офсайд, проте в Іспанії судять так само". Тобто, певні рекомендації щодо схожих моментів справді існують, щоправда, арбітри досі трактують їх по-різному. Ба більше, відомий іспанський рефері Ітурральде Гонсалес повністю підтримує Тейлора, натомість його старші колеги – мало не рвуть на собі волосся.

Віктор Ескінас Торрес, 61-річний екс-рефері ФІФА, перебував за кермом під час скандального матчу. Однак, після гола Мбаппе він негайно зупинився, аби зателефонувати на радіо Marca: "Я працював 30 років, 9 з них – на міжнародній арені. Запевняю, це взяття воріт не можна фіксувати. Мені боляче за те, що арбітри витворяють з правилом офсайду, яке насправді не зазнало серйозних модифікацій. Якщо нападник рухається у напрямку м'яча, випереджаючи лінію оборони – це офсайд!". Дісталося й Ітурральде: "Протягом 30 років ми сигналізували положення поза грою у схожих епізодах, і не було жодних проблем. А зараз він посилається на якусь рекомендацію у правилах".

Marca: Винен VAR

Попри усю неоднозначність епізоду, мадридська преса розганяє справжню теорію змови. "Тейлор помиляється лише на користь суперників Іспанії", – вибухнув AS. Мадридське видання пригадує, що саме британський рефері нещодавно проґавив очевидний пенальті у ворота шведів за фол на Торресі. Місяць тому "Червона Фурія" поступилася у Стокгольмі (1:2), ускладнивши собі завдання виходу на ЧС-2022.

"Дивовижно, що після тієї гри Тейлору довірили фінал Ліги націй. Глава комітету арбітрів УЄФА – Розетті – присоромив англійця перед усіма колегами. Передаємо дослівно: "Це кричущий фол. Стовідсотковий пенальті. Окей, ти міг чогось не помітити, але якщо VAR теж мовчить – нам усім можна забиратися додому". Підсилюючи ефект скандальності, AS цитує французького арбітра Бруно Дерріена. Останній категорично не погоджується з Тейлором: "Ці рішення вбивають дух гри". До слова, 46% респондентів L'Équipe вважають, що Мбаппе відзначався не за правилами.

Каталонський тижневик Diario SPORT пише про "несправедливість", а валенсійська газета Superdeporte проклинає британських суддів – "безсоромні". Обидва видання не сумніваються, що Іспанія більше заслуговувала на перемогу.

Футбол 24 попросив оцінити гол Мбаппе у двох досвідчених іспанських рефері. Ми зв'язалися з колишнім лайнсменом легендарного Ундіано Мальєнко, Хесусом Лобатою, і багаторічним арбітром ФІФА Пако Сантамарією.

Х.Л: Я вважаю, що Тейлор помилився. Ерік ні на що не впливає – це ключовий аргумент. Він діяв інтуїтивно і не грав у м'яч. Це не був пас назад, це навіть не рикошет. VAR потрібно працювати чіткіше і оперативніше.

П.С: Усе життя схожі епізоди вважалися офсайдами. Ітурральде розповідає про якісь нововведення, але якби Ерік не торкнувся м'яча, вони скасували б взяття воріт. Адже Мбаппе з самого початку перебуває у положенні поза грою. Це абсурд.

Франція виграла Лігу націй: арбітражний скандал без вини арбітра, заслуженість поразки Іспанії та класний матч Погба