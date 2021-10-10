Італійський "фінал чотирьох" у Лізі націй 2020/21 подарував вболівальникам два надзвичайно яскравих півфінали та не менш цікавий матч за третє місце (бронзу завоювала "Скуадра Адзурра"). Від битви за трофей між збірними Іспанії та Франції на Сан-Сіро очікували чогось схожого. Як показали попередні три поєдинки, для топів важливість перемоги в турнірі не настільки важлива, щоб ставити прагматичну тактику.

"Це був один з найкращих футбольних матчів", – Луїс Енріке у захваті від перемоги над чемпіоном Європи

Обидва тренери вдалися до кадрових перестановок. Луїс Енріке вніс зміни до лінії оборони та опорної зони – замість Пау Торреса вийшов Ляпорт, а Коке поступився місцем для Родрі. Дідьє Дешам провів аналогічну ротацію, замінивши Люку Ернандеса на Кімпембе й випустивши Чуамені замість Рабйо (у нього виявили COVID-19).

На жаль, перший тайм тотально розчарував вболівальників. Що і говорити, коли французи за 45 хвилин провели всього 1 постріл по воротах, причому його заблокували. Це – найгірший показник ударів до перерви для "Ле Бльо" з 2006 року. У "гальських півнів" можна згадати тільки вихід Бензема один-на-один з обходом Сімона, однак Карім зайшов у глухий кут і виконав невдалий простріл. А потім лайнсмен просигналізував офсайд.

Іспанія відповіла аж двома ударами. На 11-й хвилині Сарабія цілком міг би забити гол, отримавши пас на правий кут воротарського майданчика, але нормально пробити Пабло не вдалося. Крім того, на 36-й Маркос Алонсо стріляв зі штрафного метрів з 25-ти під ближню стійку – втім, м'яч пройшов задалеко від воріт. Також в актив іспанців можна занести перевагу у володінні.

"Фурія Роха" тримала ініціативу без загострення. "Ле Бльо" грамотно оборонялися, а загалом на полі було нудно. Найбільш важливим епізодом у першому таймі стала травма Варана, отримана на рівному місці – замість нього Дідьє Дешаму довелося кидати в бій Упамекано. Зрештою, на перерву команди відправились за понурих 0:0 на табло.

Перші 15 хвилин другого тайму виявились такими ж нудними. За цей період ударів по воротах так і не сталося, та і перспективних атак не виникало. У спробі щось змінити Луїс Енріке провів заміну, випустивши на 61-й хвилині Піно замість Сарабії, однак вже на 63-й Іспанія могла пропустити гол – Погба вигриз м'яч у центрі й запустив передачу на Мбаппе, той виконав пас на лівий край штрафного під простріл Бензема, а його метрів з шести замкнув Тео Ернандес. Поперечина врятувала "Фурію Роху"!

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво. На 64-й хвилині Бускетс виконав закидання на хід Оярсабалю, а Мікель, вигравши єдиноборство у Упамекано, увірвався в карний майданчик і пробив у дальній кут – 1:0! Втім, рівно через 107 секунд іспанське свято притихло: Погба й Мбаппе знову організували швидку атаку, а Бензема завершив її шедевральним ударом з лінії штрафного в праву дев'ятку – 1:1!

Ще за хвилину Мбаппе міг вивести Францію вперед. Він отримав закидушку з глибини й спробував перекинути Сімона з дистанції, однак вийшло зависоко. Та ще й у офсайд потрапив Кіліан. На жаль, такий крутий ігровий відрізок швидко завершився – у наступні 12 хвилин моментів не виникало. Луїс Енріке скористався затишшям, випустивши Коке замість Гаві, а Дідьє Дешам несподівано освіжив позицію правого латераля. Дюбуа вийшов замість Павара.

Нічого не віщувало проблем для Іспанії, однак на 81-й хвилині сталася катастрофа. Ернандес запустив блискучу діагональ за спини захисникам на Мбаппе, а Кіліан одразу ж вирвався на рандеву з Сімоном. Впевнено перегравши Унаї, нападник забив у порожні ворота – 1:2! Втім, на повторах склалося враження, ніби француз заліз у офсайд. VAR переглянув епізод і, попри тотальну впевненість у скасуванні голу, вказав на центр поля. Існує теорія, що на рішення британської бригади арбітрів вплинув мінімальний дотик Еріка Гарсії до м'яча у підкаті.

Іспанія відчайдушно пішла рятуватись. На поле одразу вийшли форварди Меріно та Форнальс, а на 87-й хвилині Оярсабаль потужним ударом замкнув передачу з лівого флангу в штрафний – Льоріс парирував! Франція огризнулася пострілом Мбаппе метрів з 16-ти, але Сімон зіграв не гірше за свого візаві.

Арбітр компенсував до основного часу п'ять хвилин. Дідьє Дешам оперативно зняв Грізманна, кинувши у бій опорника Верету, однак на останніх секундах французький "Сталінград" міг провалитись – це Піно потужно пробив після скидки з кутового. До воріт було метрів сім, але Льоріс врятував "Ле Бльо"!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу чемпіонів світу. Франція стає другим в історії тріумфатором Ліги націй УЄФА.

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